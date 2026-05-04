Thorstvedt decisivo, Tomori esagera. Berardi il migliore e Jashari si perde: pagelle Sassuolo-Milan

Cade il Milan, che viene sconfitto per 2-0 in casa del Sassuolo e deve dunque ancora lottare per conquistare la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Decisive per i neroverdi le reti in apertura dei due tempi, con Berardi al 5' e Laurienté al 47', intervallate dall'espulsione di Tomori che dopo venticinque minuti ha lasciato in inferiorità i suoi. Niente da fare per il Milan, mai pericoloso per tutto l'arco del secondo tempo e che non riesce a compiere il così passo decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League.
Pagelle Sassuolo
Turati 6 Pomeriggio primaverile, il portiere del Sassuolo se lo gode tutto.
Walukiewicz 6.5 Inizia a destra blocca Estupinan, poi passa in mezzo e blinda difesa e vittoria.
Idzes 6 Si fa male presto, stringe i denti ma prima di fine tempo deve alzare bandiera bianca.
Coulibaly (42’ pt) 6 Qualche scorribanda a destra.
Muharemovic 6 Nkunku, Leao, Gimenez… nessuno lo preoccupa.
Garcia 6.5 Sempre pronto a farsi trovare dai compagni in fase di spinta.
Konè 6 Un tempo di buona lena, poi gioca con un filo di gas. Basta e avanza.
Matic 6.5 Porta sulle spalle l’onere di tenere alto il buon nome dei registi d’antan.
Lipani (1’ st) 6.5 Il capitano dell’Italia Under 21 continua a crescere.
Thorstvedt 7.5 Nel Sassuolo ha trovato continuità e maturità. Inizia l’azione del vantaggio, serve l’assist per il 2-0.
Berardi 7.5 Torna dalla squalifica, vede il Milan e… segna.
Volpato (14’ st) 6 Qualche giocata la piazza.
Nzola 6.5 Assist delicato e delizioso per Berardi, impegna Maignan. Poi spreca il tris.
Pinamonti (39’ st) ng.
Laurienté 7.5 Il gol è il punto esclamativo sulla partita. Sesta rete in campionato per il francese erede, a Sassuolo, di Boga.
Fadera (39’ st) ng.
All. Grosso 7 Il Sassuolo ha il piacere del gioco. Lui orchestra senza trasmettere ansie inutili.
Pagelle Milan
Maignan 5 Il gol di Berardi è un classico, ma è difficile da intercettare. Laurienté però lo buca sul suo palo.
Tomori 4 Maresca sarà anche puntiglioso, ma due cartellini gialli in 24 minuti sono troppo gravi.
Gabbia 5.5 Fatica molto a reggere l’urto del Sassuolo.
Pavlovic 6 Ultimo ad arrendersi, unico a cercare qualche assalto temerario.
Saelemakers 5.5 Cerca di limitare Laurientè.
Gimenez (14’ st) 5.5 Non che sia davvero pericoloso, ma almeno ci prova.
Fofana 5.5 La precisione nei passaggi è da giocatore di una categoria inferiore.
Loftus Cheek (14’ st) 5 Si ricorda soprattutto per la simulazione in area avversaria che gli costa un cartellino.
Jashari 5 Perde palla sul pressing di Thorstvedt. Non si riprende più.
Ricci (21’ st) 5 Difficile fare bene, ma un minimo di più era lecito attenderselo.
Rabiot 5.5 Sfiora la sufficienza.
Estupinan 5 Qualche errore tecnico di troppo, poca incisività nel difendere.
Leao 5.5 Sua l’unica vera occasione del Milan. Fischiato, ma non demerita più di altri.
Pulisic 5 (14’ st) 5 Si vede poco.
Nkunku 5.5 Meglio da esterno nel 4-4-1 di fine primo tempo che da punta.
Athekame (1’ st) 5.5 Messo in mezzo nell’azione che porta al raddoppio del Sassuolo.
All. Allegri 5 Un altro ritorno amaro in casa del Sassuolo, club che portò in serie B.
ARBITRO
Maresca 6 Il doppio giallo a Tomori è fiscale, ma ci sta.
Cade il Milan, che viene sconfitto per 2-0 in casa del Sassuolo e deve dunque ancora lottare per conquistare la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Decisive per i neroverdi le reti in apertura dei due tempi, con Berardi al 5' e Laurienté al 47', intervallate dall'espulsione di Tomori che dopo venticinque minuti ha lasciato in inferiorità i suoi. Niente da fare per il Milan, mai pericoloso per tutto l'arco del secondo tempo e che non riesce a compiere il così passo decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League.
Pagelle Sassuolo
Turati 6 Pomeriggio primaverile, il portiere del Sassuolo se lo gode tutto.
Walukiewicz 6.5 Inizia a destra blocca Estupinan, poi passa in mezzo e blinda difesa e vittoria.
Idzes 6 Si fa male presto, stringe i denti ma prima di fine tempo deve alzare bandiera bianca.
Coulibaly (42’ pt) 6 Qualche scorribanda a destra.
Muharemovic 6 Nkunku, Leao, Gimenez… nessuno lo preoccupa.
Garcia 6.5 Sempre pronto a farsi trovare dai compagni in fase di spinta.
Konè 6 Un tempo di buona lena, poi gioca con un filo di gas. Basta e avanza.
Matic 6.5 Porta sulle spalle l’onere di tenere alto il buon nome dei registi d’antan.
Lipani (1’ st) 6.5 Il capitano dell’Italia Under 21 continua a crescere.
Thorstvedt 7.5 Nel Sassuolo ha trovato continuità e maturità. Inizia l’azione del vantaggio, serve l’assist per il 2-0.
Berardi 7.5 Torna dalla squalifica, vede il Milan e… segna.
Volpato (14’ st) 6 Qualche giocata la piazza.
Nzola 6.5 Assist delicato e delizioso per Berardi, impegna Maignan. Poi spreca il tris.
Pinamonti (39’ st) ng.
Laurienté 7.5 Il gol è il punto esclamativo sulla partita. Sesta rete in campionato per il francese erede, a Sassuolo, di Boga.
Fadera (39’ st) ng.
All. Grosso 7 Il Sassuolo ha il piacere del gioco. Lui orchestra senza trasmettere ansie inutili.