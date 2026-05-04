Thorstvedt decisivo, Tomori esagera. Berardi il migliore e Jashari si perde: pagelle Sassuolo-Milan

Cade il Milan , che viene sconfitto per 2-0 in casa del Sassuolo e deve dunque ancora lottare per conquistare la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Decisive per i neroverdi le reti in apertura dei due tempi, con Berardi al 5' e Laurienté al 47', intervallate dall'espulsione di Tomori che dopo venticinque minuti ha lasciato in inferiorità i suoi. Niente da fare per il Milan, mai pericoloso per tutto l'arco del secondo tempo e che non riesce a compiere il così passo decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League .

Pagelle Sassuolo

Turati 6 Pomeriggio primaverile, il portiere del Sassuolo se lo gode tutto.

Walukiewicz 6.5 Inizia a destra blocca Estupinan, poi passa in mezzo e blinda difesa e vittoria.

Idzes 6 Si fa male presto, stringe i denti ma prima di fine tempo deve alzare bandiera bianca.

Coulibaly (42’ pt) 6 Qualche scorribanda a destra.

Muharemovic 6 Nkunku, Leao, Gimenez… nessuno lo preoccupa.

Garcia 6.5 Sempre pronto a farsi trovare dai compagni in fase di spinta.

Konè 6 Un tempo di buona lena, poi gioca con un filo di gas. Basta e avanza.

Matic 6.5 Porta sulle spalle l’onere di tenere alto il buon nome dei registi d’antan.

Lipani (1’ st) 6.5 Il capitano dell’Italia Under 21 continua a crescere.

Thorstvedt 7.5 Nel Sassuolo ha trovato continuità e maturità. Inizia l’azione del vantaggio, serve l’assist per il 2-0.

Berardi 7.5 Torna dalla squalifica, vede il Milan e… segna.

Volpato (14’ st) 6 Qualche giocata la piazza.

Nzola 6.5 Assist delicato e delizioso per Berardi, impegna Maignan. Poi spreca il tris.

Pinamonti (39’ st) ng.

Laurienté 7.5 Il gol è il punto esclamativo sulla partita. Sesta rete in campionato per il francese erede, a Sassuolo, di Boga.

Fadera (39’ st) ng.

All. Grosso 7 Il Sassuolo ha il piacere del gioco. Lui orchestra senza trasmettere ansie inutili.