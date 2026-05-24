Allegri flop, Milan in Europa League: "Dimissioni? Serve lucidità. Sul futuro non so nulla"

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il ko interno contro il Cagliari che è costato al Milan l'accesso in Champions League . Il tecnico dei rossoneri non aveva mai fallito la qualificazione alla Champions in carriera, che avrebbe raggiunto anche nel 2022/2023 con la Juventus ma poi sottratta a causa della penalizzazione. Allegri ha dichiarato: "Con il pareggio della Juve, il risultato non sarebbe cambiato, quando perdi cinque partite in casa ti meriti la posizione in classifica che hai. Abbiamo difeso male dopo l'1-0, abbiamo fatto tutto il possibile per poter entrare in Champions ma non è bastato. Futuro? Ora sono dispiaciuto e arrabbiato, nessuno si sarebbe aspettata una sconfitta del genere dopo Genova: è il calcio e bisogna accettarlo. Ora dobbiamo valutare tutta l'annata, ai ragazzi non rimprovero niente".

Le parole a Dazn

"Abbiamo sbagliato, ho sbagliato qualcosa durante queste sconfitte. Ora bisognerà essere molto lucidi nel rivalutare tutta l'annata. La parte nervosa in questa gara ha significato molto, siamo stati troppo passivi in entrambi i gol e non era mai successo. Non siamo stati lucidi purtroppo. Futuro societario? Non so nulla, il mio pensiero va solo al risultato che non abbiamo raggiunto. Sono stati fatti errori sotto tutti i punti di vista ma ora non ha senso parlarne".

Allegri in conferenza stampa

"Dopo il vantaggio, abbiamo difeso male, come fatto con l'Atalanta e con l'Udinese. C'è stata poca reazione nervosa. Siamo delusi, amareggiati per la mancata Champions, però bisogna accettare il verdetto del campo, perché - non è il momento di fare ora delle valutazioni - andranno fatte valutazioni a 360 gradi senza ridurre tutto alla partita di stasera. Abbiamo fatto un girone di ritorno non bello. Ci sono mancata energie nervose. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente nulla, anzi li ho ringraziati perché hanno sempre messo il cuore in campo. La classifica è ciò che meritiamo". Allegri ha poi aggiunto: "Fare l'analisi ora della partita e degli errori tecnici... Ci sono stati sicuramente. Ma, quando tutto finisce, bisogna avere la lucidità e la freddezza di analizzare il tutto. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica. Quello che abbiamo fatto è stato il massimo, quindi non c'è da rimproverare niente ai ragazzi. Crollo? Ora non so spiegarlo. Ma sicuramente avevamo meno energie nervose, altrimenti non perdi cinque partite in casa. Sicuramente dovevo trovarla io la soluzione, sono io il responsabile. Però, quando sei al Milan, è molto più difficile giocare le partite decisive. Ci siamo sciolti dopo l'1-0".

Le dichiarazioni di Pisacane

"Se lo meritano i ragazzi per quelli che hanno vissuto tutto l'anno. Hanno tirato fuori motivazioni importanti in una partita non semplice. Abbiamo fatto un percorso tortuoso. Fare 43 punti con tantissimi giovani e infortuni rende giustizia a questo gruppo": lo dice il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane dopo la vittoria sul Milan a San Siro ai microfoni di Dazn: "Nel calcio conta l'indicativo presente, esiste un verbo che è quello dell'oggi: da domani si stacca ma è già finito tutto. La testa è già al prossimo campionato e di fare sempre meglio. Io sono molto legato a Cagliari e farò di tutto per rimanere, se mi vogliono".