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Pulisic amareggiato: "Milan? Posso tenere la testa alta. Periodo difficile, guardo avanti"  

L'attaccante statunitense parla per la prima volta dopo l'amara conclusione di stagione in rossonero: "Crisi? Mai cambiato modo di allenarmi"
2 min
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NEW YORK (Stati Uniti) - Christian Pulisic si prepara ai Mondiali in casa, molta l'attenzione e la pressione sul giocatore del Milan dopo un finale di stagione amaro per rossoneri e praticamente impalpabile dallo stesso ex Chelsea. Nal ritiro con la Nazionale USA Pulisic ha parlato così dell'annata: "Non cerco di dare colpe o di capire quali siano stati i problemi. Ci sono stati momenti in cui avrei potuto fare molto meglio ed è stato un periodo difficile per la nostra squadra. È stato un periodo difficile per me, ed è a questo che si riduce tutto. Ovviamente sono dispiaciuto, ma ora devo guardare avanti, a ciò che ho di fronte".

Sulla crisi

Pulisic non è più stato un fattore per i rossoneri nella seconda parte di stagione: "Non ho cambiato il mio modo di allenarmi, il mio modo di prepararmi, né il modo in cui continuo ad andare avanti e a cercare di migliorare ogni giorno. Lo faccio ancora ogni giorno ed è per questo che posso tenere la testa alta", assicura l'attaccante. Dopo il probabile addio di Modric e il saluto di Leao che ha dichiarato di voler giocare in un'altra squadra e in un altro campionato, deve essere definita anche la situazione di Christian Pulisic.

 

 

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