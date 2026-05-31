Pulisic amareggiato: "Milan? Posso tenere la testa alta. Periodo difficile, guardo avanti"  

NEW YORK (Stati Uniti) - Christian Pulisic si prepara ai Mondiali in casa, molta l'attenzione e la pressione sul giocatore del Milan dopo un finale di stagione amaro per rossoneri e praticamente impalpabile dallo stesso ex Chelsea. Nal ritiro con la Nazionale USA Pulisic ha parlato così dell'annata: "Non cerco di dare colpe o di capire quali siano stati i problemi. Ci sono stati momenti in cui avrei potuto fare molto meglio ed è stato un periodo difficile per la nostra squadra. È stato un periodo difficile per me, ed è a questo che si riduce tutto. Ovviamente sono dispiaciuto, ma ora devo guardare avanti, a ciò che ho di fronte".