Milan, tutto in 48 ore: Cardinale chiama Rangnick e Glasner. E la protesta sbarca a Times Square!

L'attesa continua, ma forse qualcosa si muove. Dall'Inghilterra arriva l'ufficialità della separazione tra Oliver Glasner e il Crystal Palace, in Austria Ralf Rangnick ha incontrato la federazione e si è poi collegato in videoconferenza con Gerry Cardinale. Rispetto al poco o nulla dei giorni scorsi è un passo avanti, ma entro le prossime 48 ore (massimo 72) si dovrà arrivare alla fumata bianca con l'indicazione del nuovo allenatore e del responsabile della parte sportiva. Per quanto riguarda il primo, Oliver Glasner è in pole position: il Crystal Palace con un video condiviso su X ha salutato il tecnico, che a sua volta ha scritto una lettera al club e ai tifosi per ringraziarli al termine della sua esperienza in Inghilterra, con ben tre trofei vinti tra cui l'ultima Conference League. Glasner è il preferito di Ralf Rangnick, a sua volta motivo di forti discussioni in questi giorni tra Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del proprietario e che come tale sta dicendo la sua. Una posizione assai diversa da quella del proprietario, che spinge per Rangnick, mentre lo svedese preferirebbe una soluzione alternativa (per esempio Arne Slot), consapevole che con l'arrivo del tedesco (che ha posto come condizione quella di decidere tutto, dall'allenatore alla gestione del settore giovanile) il suo spazio di manovra verrebbe notevolmente ridimensionato.