Leao e il possibile addio al Milan... con il rossonero addosso: tifosi inferociti sui social

Rafael Leao e un addio al Milan che sembra ormai (almeno lato giocatore) sempre più inevitabile. L'attaccante portoghese aveva già espresso il desiderio di andare via da Milano e provare l'esperienza in un altro campionato in due interviste. Una possibilità, quello salutare i rossoneri per andare a giocare altrove, che ha rimarcato nuovamente, in un'altra intervista pubblicata nelle scorse ore.

Leao, l'addio al Milan... col rossonero addosso

Ai microfoni dell'emittente portighese RTP Leao ha dichiarato: "Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare". Andando oltre le dichiarazioni in sé, a far infuriare i tifosi del Milan è il fatto che l'intervista è stata registrata alcune settimane fa a San Siro mentre l'attaccante del Milan aveva indosso la divisa del club rossonero.

Insomma, parlare d'addio con la maglia del Milan addosso un gesto che i tifosi non hanno preso benissimo: c'è chi scrive incredulo "La cosa più incredibile dell’ennesima intervista di Leao che chiede la cessione è che l’abbia registrata a San Siro con la tuta del Milan addosso", chi invece si limita ad un "Allucinante!" e chi invece rimane basito e lo esprime con un "Non ci credo, ma che davvero?".

Mondiale e Cristiano Ronaldo

Nell'intervista rilasciata a RTP Leao ha anche parlato della Coppa del Mondo che si appresta a disputare con il suo Portogalli: "Vincere i Mondiali credo sia la realizzazione di ogni calciatore. Non c'è niente di più importante che vincere una competizione grande come i Mondiali". Non può mancare ovviamente una battuta sul numero 7, ovvero Cristiano Ronaldo: "È un idolo, lo sarà sempre. Sarà un idolo anche per i miei figli, è un idolo, ad esempio, anche di mio fratello".

Intanto Leao esordisce anche in lingua italiana nel suo percorso musicale da rapper, lanciando il singolo 'Il Mio Momento', realizzato dal trapper Yang con la partecipazione di WAY 45. Il videoclip, pubblicato su YouTube, è stato girato nel parcheggio di San Siro, una scelta che non passa inosservata visto il delicato rapporto attuale tra il giocatore, il club e una parte della tifoseria. Nel testo del brano si ascolta la frase: "Questo è il mio momento. Sputerò sangue fino a quando non avrò vinto". Parole che hanno acceso numerose critiche da parte dei tifosi, amareggiati per il rendimento del portoghese nell'ultima stagione.