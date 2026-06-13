Rangnick scarica il Milan: ufficiale il rinnovo con l'Austria fino al 2028 

Ralf Rangnick rinnova fino al 2028 con la Federazione austriaca e chiude quindi la porta ad un futuro al Milan . L'attuale Ct dell'Austria, impegnato ai Mondiali 2026, era uno dei candidati al ruolo di direttore tecnico rossonero. "È chiaro che la federazione non può competere finanziariamente con i migliori club internazionali - ha detto il numero 1 della Federcalcio austriaca, Josef Proll -. E voglio sottolinearlo esplicitamente: anche altri fattori hanno convinto Ralf. L'Austria e Ralf Rangnick sono semplicemente un connubio perfetto. È un segnale importante di unità e di obiettivi sportivi condivisi. La chiarezza raggiunta è di particolare importanza per la squadra. Sono molto contento di poter dare questa fantastica notizia ai nostri tifosi poco prima dell'inizio dei Mondiali. Un ringraziamento speciale va a Ralf Rangnick. Il fatto che abbia scelto l'Austria e la sua squadra dimostra quanto questo progetto sia importante per lui" ha poi proseguito Proll. Una decisione che costringerà inevitabilmente il Milan a proseguire la propria ricerca per il nuovo allenatore ed il direttore sportivo.

ÖFB, il comunicato ufficiale su Rangnick

La Federazione calcistica austriaca ha rilasciato un comunicato ufficiale attraverso il quale ha ufficializzato il rinnovo di Ralf Rangnick con l'Austria, chiudendo di fatto ogni trattativa tra il tedesco ed il Milan. Il comunicato recita: "La decisione è stata presa: il commissario tecnico Ralf Rangnick proseguirà il suo percorso di successo con la nazionale austriaca e rimarrà con la Federazione calcistica austriaca (ÖFB) almeno fino agli Europei UEFA 2028. Il rinnovo del contratto è giunto al termine di diversi mesi di intense e fiduciose discussioni. Sia Ralf Rangnick che Josef Pröll hanno costantemente sottolineato, durante questo periodo, che la collaborazione e la comunicazione sono state caratterizzate da reciproco rispetto, una chiara intesa e la volontà di proseguire in modo sostenibile lo sviluppo positivo della nazionale. Con questo accordo, il futuro sportivo della nazionale è ora chiaro in vista dell'inizio dei Mondiali FIFA 2026. Sotto la guida di Ralf Rangnick, la nazionale austriaca si è sviluppata in modo eccezionale sia in campo che fuori negli ultimi anni e si è affermata sulla scena internazionale. Con il rinnovo del contratto del commissario tecnico della nazionale, l'ÖFB lancia un chiaro segnale di continuità. Insieme a Ralf Rangnick, proseguirà il percorso di crescita della nazionale e si getteranno le basi per ulteriori successi sportivi".