Milan, Krosche ora è un giallo: il presidente Eintracht durissimo, “Nessuno ci ha contattato”

Ora è giallo in casa Milan . Dopo aver definito il nuovo allenatore , con Ruben Amorim che prenderà il posto lasciato vacante dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, rimane tanta incertezza per chi sarà il nuovo direttore sportivo . Sembrava poterci essere un testa a testa tra Devin Ozek del Fenerbahce e Markus Krösche dell' Eintracht Francoforte , ma la pista che porta a quest'ultimo sembra essersi complicata. Parola di Mathias Beck , il presidente del club tedesco.

Milan-Krösche, le parole di Beck

"Nessuno del Milan ci ha contattato riguardo a Markus Krösche". Categorico Mathias Beck. Intervistato dalla Bild, il presidente dell'Eintracht Francoforte sembra chiudere alla possibilità che il quarantacinquenne possa lasciare la Germania per approdare in rossonero e prendere il posto di Igli Tare.

Markus Krösche, inoltre, non avrebbe neanche esternato la volontà di lasciare il club per trasferirsi al Milan. "Noi, in quanto comitato direttivo dell'Eintracht Francoforte, non abbiamo ricevuto alcuna indicazione da Markus Krösche che intenda lasciare l'Eintracht prima della scadenza del suo contratto nel 2028", ha poi aggiunto il numero uno tedesco. Un messaggio forte e chiaro: la strada per arrivare al dirigente quarantacinquenne è in salita. Markus Krösche è uno dei due nomi in cima alla lista di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. L'altro è il trentunenne Devin Ozek, attualmente sotto contratto con il Fenerbahce.

Amorim in panchina

Se è giallo per il ruolo di direttore sportivo, è invece arivata la fumata bianca per il nuovo allenatore. Il successore di Massimiliano Allegri sarà Ruben Amorim. Archiviata con un esonero la parentesi al Manchester United, il portoghese ha voglia di riscatto e ripartirà dal Milan, con l'obiettivo di riportarlo presto in Champions League. Nelle prossime ore è atteso in Italia per mettere la firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri per le prossime due stagioni (con opzione per un altro anno). Guadagnerà 3,5 milioni di euro all'anno.