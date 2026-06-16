Amorim ha firmato: è il nuovo allenatore del Milan, la durata del contratto

Il Milan è pronto ad aprire un nuovo capitolo della propria storia. Ruben Amorim è infatti il successore di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. L'allenatore portoghese ha già firmato il contratto che lo legherà al club fino al 2029 e si attende soltanto la controfirma della società per rendere ufficiale l'accordo, per poi pianificare bene il futuro anche di qualche giocatore. La dirigenza rossonero ha deciso di affidare il nuovo progetto tecnico al classe 1985, pronto a rilanciarsi dopo il fallimento con il Manchester United. Dopo giorni di indiscrezioni e contatti, la trattativa è ormai alle battute finali e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.
Amorim firma il contratto con il Milan
L'intesa tra le parti prevede un accordo triennale con scadenza nel 2029. Una scelta che conferma la volontà del Milan di puntare su un progetto a lungo termine, affidando la ricostruzione della squadra a un tecnico giovane ma già ricco di esperienza internazionale. Amorim raccoglierà l'eredità di Allegri con l'obiettivo di riportare i rossoneri ai vertici del calcio italiano ed europeo. Il suo arrivo rappresenta il primo tassello del nuovo ciclo che il club intende avviare in vista della prossima stagione. Reduce dall'esperienza sulla panchina del Manchester United, Amorim si è costruito una reputazione di alto livello soprattutto in Portogallo.
Con il Braga e lo Sporting ha ottenuto i risultati più prestigiosi della sua carriera, conquistando due campionati portoghesi (biancoverdi campioni dopo 19 anni) e tre coppe nazionali. Tecnico moderno e attento alla valorizzazione dei giovani, il portoghese è riuscito negli ultimi anni a imporsi come uno dei profili più apprezzati del panorama europeo. Ora per lui è pronta una nuova sfida: guidare il Milan in una fase di rinnovamento che punta a riportare entusiasmo e risultati in casa rossonera.