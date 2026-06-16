Amorim ha firmato: è il nuovo allenatore del Milan, la durata del contratto

Il Milan è pronto ad aprire un nuovo capitolo della propria storia. Ruben Amorim è infatti il successore di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. L'allenatore portoghese ha già firmato il contratto che lo legherà al club fino al 2029 e si attende soltanto la controfirma della società per rendere ufficiale l'accordo, per poi pianificare bene il futuro anche di qualche giocatore. La dirigenza rossonero ha deciso di affidare il nuovo progetto tecnico al classe 1985, pronto a rilanciarsi dopo il fallimento con il Manchester United. Dopo giorni di indiscrezioni e contatti, la trattativa è ormai alle battute finali e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.