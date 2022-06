Berlusconi carica Monza: "Saremo protagonisti in Serie A"

MONZA - "Con il Monza spero di essere ancora protagonista della serie A. Monza lo merita perché non aveva una squadra a livello del suo prestigio". Queste le parole di Silvio Berlusconi che si prepara a vivere da presidente del club brianzolo la prima storica stagione nel massimo campionato italiano. Un Monza che vorrà mantenere il suo posto in Serie A e che sta lavorando molto sul mercato con Adriano Galliani in grande movimento per rinforzare la rosa. "Tre anni fa mi sono convinto a entrare nel Monza e finalmente dopo 110 anni siamo arrivati nella massima divisione. Sono ancora il presidente di club calcistico che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale, grazie a tutte le vittorie del mio Milan", ha concluso il Cavaliere nel corso di un comizio a Monza a sostegno del sindaco uscente e ricandidato, Dario Allevi.