Monza, Palladino: "Squadra costruita bene. Ciurria? Perfetto sulla fascia"

GENOVA - Seconda vittoria consecutiva per il Monza, che a Marassi fa il colpo, piegando la Sampdoria per 3-0. Ecco il commento del tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino. "Innanzitutto credo che questo Monza sia stato costruito bene con giocatori di grande qualità. La società ha scelto bene. Nella gestione con Stroppa ho trovato una squadra che ha conoscenze e sa giocare a calcio. Bisogna quindi dare il giusto e il grande merito anche a Stroppa. Io ho solo cercato di dare un po’ di entusiasmo perché i risultati non erano soddisfacenti. Ho trovato una squadra un po’ amareggiata e ho cercato di lavorare sull’aspetto psicologico e sull’intensità senza palla. Ripeto che è tutto merito dei ragazzi. Danno tutto e sono stati davvero fantastici. In questi 15 giorni hanno dato tutto". Sulla crescita del Monza: "Miglioramenti? Vorrei vedere più coraggio nell'uno contro uno, vincere i duelli e alzare il baricentro della squadra. Oggi inizialmente potevamo fare meglio tecnicamente. Ma vedo grande predisposizione al lavoro. Questa vittoria ci dà tanto morale". Su Ciurria: "Per caratteristiche è adatto a giocare sulla fascia, ho scelto di spostarlo lì. Un ragazzo che si applica, ha strappo, gamba e sa fare benissimo la fase difensiva. Lui si è messo subito a disposizione quando gli ho proposto di giocare sulla fascia".