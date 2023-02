Monza-Milan, Palladino: "Speravo nel guizzo finale. Questa partita ci farà crescere"

Dopo una lunga striscia di risultati utili consecutivi dall'inizio del nuovo anno, per la prima volta in questo 2023 il Monza cade in campionato. I biancorossi perdono di misura tra le mura amiche contro il Milan grazie al gol siglato nel primo tempo da Messias . Una partita comunque combattuta, con legni colpiti da entrambe le parti ma con i rossoneri che hanno difeso strenuamente il vantaggio ottenendo quindi i 3 punti.

Monza-Milan, l'analisi di Palladino

Queste le parole del tecnico biancorosso Palladino nel post partita: "Ovviamente ho fatto i complimenti ragazzi a fine gara perché anche oggi hanno dato davvero tutto, hanno fatto un'ottima prestazione. Abbiamo giocato un primo tempo secondo me perfetto in fase di non possesso palla, abbiamo concesso davvero poco e il rammarico è che forse abbiamo avuto poco coraggio nel giocare, siamo stati un po' troppo timorosi, cosa che di solito non è nel nostro DNA. Se devo trovare un difetto del primo tempo è questo qui. Il Milan ovviamente è calato un po' a livello fisico, sapevamo che poteva succedere con le tante partite giocate in questi giorni, e secondo me siamo stati veramente molto bravi. Siamo mancati negli ultimi metri: peccato per il guizzo finale che non è venuto, ci speravo davvero ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi, anzi ho detto loro che questa partita ci farà crescere tanto".