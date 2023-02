Monza, Rovella ko: brutto infortunio, che è successo

Brutte notizie per Raffaele Palladino e per il suo Monza: Nicolò Rovella ha rimediato una distorsione alla caviglia in allenamento. Il centrocampista di proprietà della Juventus, in prestito alla formazione biancorossa fino a fine stagione, dovrà saltare i prossimi impegni di campionato. Rovella si è preso il centrocampo del Monza ed è uno dei punti di riferimento della squadra guidata da Palladino ma ora sarà costretto a lasciare il suo posto in mediana.