Monza-Empoli, Palladino: Sensi, l'infortunio di Mota e la scelta del portiere...

Il Monza deve ripartire dopo la brutta sconfitta contro la Salernitana . Un 3 a 0 che non cancella quanto di buono fatto sin qui dalla squadra di Palladino . Dal suo arrivo, infatti, la squadra ha iniziato a girare ed è uscita dalla zona calda in cui era invischiata con Stroppa. Il prossimo test per i brianzoli si chiama Empoli . A tal proposito ha parlato in conferenza stampa proprio Raffaele Palladino.

Monza-Empoli, le parole di Palladino

Palladino ha analizzato la squadra dopo la sconfitta contro la Salernitana: "Ho visto un gruppo squadra carico e motivato. Abbiamo lavorato sugli errori commessi e vogliamo riprendere quanto prima il percorso buono fatto sin qui. Formazione? Io valuto di partita in partita e metto in campo chi ha voglia e fame. Le critiche le accetto purché siano costruttive".

Poi sull'Empoli: "Ha giocatori importanti e nelle ultime partite ha perso soltanto contro Roma e Napoli. Dovremo andare in campo con la fame e trasformare la rabbia in energia positiva per noi". Sui singoli: "In porta Di Gregorio sarà il titolare. Cragno ha fatto bene a Salerno ma esistono delle gerarchie. Sensi sta ritrovando la condizione migliore ma non ha ancora i 90' nelle gambe. Mota Carvalho? Ha subito una distorsione, ma non starà fuori a lungo".