Serie A, Salernitana-Monza 3-0: Paulo Sousa batte Palladino, è la prima vittoria

Prima vittoria per Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. La compagine campana batte con un netto 3-0 il Monza, in una gara valida per la 24ª giornata di Serie A. Buon primo tempo dei brianzoli, più volte pericolosi dalle parti di Ochoa. Tutte nella ripresa, invece, le reti dei granata: sblocca il risultato al 51' Coulibaly con un delizioso destro a giro sul secondo palo da dentro l'area di rigore. Il raddoppio al 65' porta la firma di Kastanos, che batte Cragno con un sinistro al volo su assist di Bradaric da sinistra. Il definitivo 3-0 viene arriva sei minuti dopo firmato in contropiede da Candreva, pronto a ribadire in rete un destro di Piatek respinto da Cragno. Rete convalidata grazie alla goal line technology e dopo un check del Var. Nel finale Monza in dieci per il rosso a Donati. Con questa vittoria, la Salernitana sale a quota 24 punti in classifica a +7 dalla zona retrocessione. Secondo ko di fila per il Monza di Palladino che resta a quota 29, in posizione comunque tranquilla.