Verona-Monza, le parole di Palladino su Petagna e l'obiettivo stagionale

Il Monza non va oltre l'1-1 contro l' Hellas Verona . Al Bentegodi i biancorossi vanno sotto per mano di Verdi ad inizio ripresa, ma dopo appena 4' arriva il pareggio di Sensi (3° gol in campionato per lui) che pareggia i conti e fissa il risultato. Al triplice fischio un Palladino entusiasta dell'atteggiamento della squadra, che ha provato a trovare la vittoria fino all'ultimo minuto.

Verona-Monza, parla Palladino

Queste le parole di Raffaele Palladino al termine dell'incontro col Verona: "La loro pressione alta ci ha messi in difficoltà, nel primo tempo non abbiamo fatto le scelte giuste nonostante gli spazi a disposizione. Nella prima mezz'ora, comunque, non hanno concluso più di tanto. Nella ripresa siamo stati bravi nel recuperare il match, abbiamo alzato il baricentro, con personalità: sono stato felice di vedere una squadra che ci ha provato fino all'ultimo, è questione di mentalità. Calciatori delusi al triplice fischio? Questo è il motivo per cui mi piace allenarli: vederli uscire dal Bentegodi con un po' di rammarico mi motiva ulteriormente nel lavoro. Non so dove può arrivare questa squadra, so che può fare ancora tanto bene. Petagna più dentro gli schemi? Ovviamente abbiamo bisogno dei suoi gol, ma dopo un paio di stagioni in cui ha giocato poco si è ripreso dal punto di vista fisico. Oggi ha legato il gioco, mi è piaciuto".