Monza-Cremonese, Palladino: “Carlos Augusto? Un top, nessuno come lui”

Monza-Cremonese, le parole di Palladino

Raffaele Palladino ha analizzato la partita contro la Cremonese: "Sicuramente c'è rammarico perchè abbiamo fatto il miglior primo tempo da quando siedo su questa panchina. Abbiamo creato cinque-sei palle-gol nitide e non è facile contro una squadra che è venuta qua a difendersi. Dovevamo sbloccarla nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo partiti col freno a mano tirato e abbiamo subito un gol con una lettura sbagliata nell'uscita da dietro. Mi è piaciuta la reazione della squadra, sono orgoglioso dei ragazzi. Nei 90 minuti caliamo quei dieci-quindici minuti. Dobbiamo esser bravi a tenere per tutta la partita, cosa non facile da fare. Il rammarico è solo quello. Ripartiamo da queste piccole cose, analizziamole ma io sono super soddisfatto della prestazione". Poi un elogio a Carlos Augusto: "E' un top della Serie A. Trovare un quinto con questa qualità, forza fisica e tecnica oltre al contributo a livello di assist e gol è difficile. Esterni così in Italia non ce ne sono. Per me può crescere ancora tanto. Ci sono momenti nella partita in cui si assenta un po'. Se tiene per 90 minuti penso sia un giocatore che possa fare una carriera da top player".