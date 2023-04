Monza-Lazio, Palladino: "Come stanno Rovella, Marlon e Caldirola. Izzo..."

Il Monza ospita la Lazio in questo ritorno in campo dopo la sosta per le Nazionali. La squadra di Palladino dovrà fare a meno dello squalificato Pessina e affronterà la formazione di Sarri galvanizzata dalla vittoria nel derby contro la Roma . Alla vigilia del match dell'U Power Stadium ha parlato l'allenatore dei brianzoli in conferenza stampa.

Monza-Lazio, le parole di Palladino

Raffaele Palladino ha analizzato la prossima sfida contro la Lazio: "Con la Lazio voglio una prova di maturità. C'è qualche acciacco, ma in generale la squadra sta bene. Titolo per la gara di domani? Nessun titolo: mancano ancora 11 partite, servirà grande motivazione. Noi non abbiam nulla da perdere, loro saranno carichi. La Lazio gioca e palleggia bene, dovremo cercare i loro punti deboli. Vietato prendere sotto gamba le ultime gare: la salvezza non è ancora artimetica ma il nostro obiettivo è quello di crescere. Prossimo campionato? La mia attenzione è tutta su questo, poi pensermo al futuro e quindi anche alla scelta dei calciatori. Izzo, per fare un esempio, è importante per noi, la società farà le dovute valutazioni. Sui singoli: Marlon ha un fastidio al ginocchio, per Caldirola ancora un po' di dolore dopo il colpo al costato subito contro la Cremonese, Rovella è recuperato, sta bene".