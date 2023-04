Monza-Fiorentina, Palladino: "Rinnovo Contratto? Sono riconoscente, ma..."

Incredibile vittoria in rimonta per il Monza. I biancorossi vanno sotto di due gol contro la Fiorentina grazie alle marcature di Kouamé e Saponara, ma ribaltano tutto grazie all'autogol di Biraghi e alle reti di Mota e Pessina (quest'ultimo su rigore). Una vera e propria impresa per i brianzoli, che sconfiggono i viola imbattuti da 8 partite in Serie A. Il Monza sale dunque al dodicesimo posto a 41 punti, scavalcando il Sassuolo.