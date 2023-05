Armando Izzo condannato a 5 anni di reclusione: ecco di cosa è accusato

Armando Izzo è stato condannato a cinque anni di reclusione dalla VI sezione penale del tribunale di Napoli. Per il difensore del Monza, coinvolto in un caso di calcioscommesse e criminalità organizzata, l'accusa è quella di concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Il pm di Napoli Maurizio De Marco, nel corso della sua requisitoria, aveva chiesto per il calciatore napoletano 4 anni e 10 mesi.