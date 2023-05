Palladino, conferenza Monza-Lecce: "Rinnovo? Mi sto allenando per firmare"

Stimoli e obiettivi. In casa Monza , nonostante la salvezza già raggiunta da tempo, c'è la voglia costante di volersi migliorare. L'ottavo posto è da difendere in questi ultimi 180' della stagione, ma l'avversario all'U Power Stadium sarà il Lecce di Baroni . I pugliesi devono salvarsi e hanno bisogno di punti e dunque sarà sfida aperta. Alla vigilia della partita ha parlato in conferenza stampa Palladino .

Monza-Lecce, conferenza Palladino

Raffaele Palladino ha analizzato la prossima sfida contro il Lecce: "ll Lecce è allenato molto bene, ha fatto ottimi risultati contro le grandi. Sono difficili da affrontare". Il percorso col Monza: "Da quel Monza-Juventus è scattata la scintilla che ha creato un clima magico. Ora vogliamo chiudere al meglio la stagione. Sono orgoglioso di aver guidato un gruppo del genere, giovane e italiano. Il merito è tutto della società".

Sul futuro: "Sto allenando la mia calligrafia per firmare il contratto". Sui singoli: "Carboni? L'ho voluto io qui a Monza. Lo seguo da tanto tempo e l'anno prossimo può fare grandi cose. Vignato ha ampi margini di miglioramento, stravedo per lui. Gytkjaer? La sua ultima partita in casa, spero in un suo gol. Futuro Carlos Augusto? E' un top player, ma queste cose dovete chiederle alla società".