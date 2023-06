Palladino su Atalanta-Monza: episodi, obiettivi futuri e mercato

Il Monza ha chiuso la sua prima stagione in Serie A all'undicesimo posto con 52 punti conquistati. Un'annata importante, nonostante il 4 a 2 del Gewiss Stadium che ha premiato l'Atalanta di Gasperini grazie allo show di Koopmeiners (tripletta e assist per Hojlund ). I brianzoli ripartiranno con Palladino in panchin anche nella prossimo campionato. Un segnale di continuità e di ambizioni per cercare di migliorarsi. Al termine della sfida contro i bergamaschi il tecnico ha parlato in conferenza stampa.

Atalanta-Monza, Palladino

Raffaele Palladino ha commentato l'ultima partita stagionale contro l'Atalanta: "Abbiamo giocato con una big del nostro campionato e il merito va a loro. Ti portano a giocare male. Mi è piaciuto di più il secondo tempo della mia squadra ma poi il rosso ci ha spezzato un po' nel momento migliore. Errori arbitrali? Non parlo degli arbitri, massima serenità sulle decisioni".

Sui tifosi: "Mando loro un saluto, sono venuti in tanti, li ringrazio per tutto quello che ci hanno dato durante l'anno". Il tecnico chiude con un pensiero alla prossima stagione: "Dovremo essere bravi a mettere la mentalità giusta in tutte le partite. Le squadre ci affronteranno in maniera diversa visto che non saremo più una neo promossa. Non voglio parlare di obiettivi, ne parleremo quando sarà chiuso il mercato".