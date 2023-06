Berlusconi, il pianto del Monza: "Un vuoto che non sarà mai colmato"

La morte di Silvio Berluscon i ha agitato tutto il mondo dello sport e l'Italia intera. Era ricoverato da venerdì 9 giugno al San Raffaele di Milano per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Non ce l'ha fatta. Non sono tardati ad arrivare messaggi di cordoglio e tra questi anche quello del Monza .

Il cordoglio del Monza per Berlusconi

Questo il messaggio del club: "Per sempre con noi. Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: "Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente". La società ha deciso anche di colorare di bianco e nero il logo per commemorare la morte del proprio Presidente onorario.