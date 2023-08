Galliani: "Mancini? Spiegherà lui". Su Nesta e finale 2003 Juve-Milan...

Ritroverà subito Carlos Augusto, passato ai nerazzurri per sostituire Gosens, ceduto all'Union Berlino.

Galliani sul passaggio di Carlos Augusto all'Inter

A proposito dell'esterno brasiliano, Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, in esclusiva a Mediaset ha commentato: "È un ragazzo meraviglioso e con lui c’è un rapporto fantastico. Lui voleva giocare le coppe europee e se lo merita perché per me è uno degli esterni più forti d’Europa. E attraverso le coppe europee pensa di conquistare la maglia della sua nazionale. Lui non ha pensato di guadagnare dei soldi o di farli guadagnare ai suoi agenti, era a fine contratto e non avrebbe rinnovato. Dovevamo scegliere se tenerlo un anno e perderlo a zero o cederlo quest’anno. È stata una scelta obbligata, non potevamo fare diversamente, io sono un tifoso del Monza fin da bambino e dispiace a me come a tutti gli altri tifosi ma ragionandoci col cervello non potevamo fare quello che abbiamo fatto. Perché l’Inter? Ha scelto lui l’Inter perché fa la Champions".