L'Inter mette le ali: c'è Carlos Augusto aspettando Arnautovic

Il brasiliano voleva fortissimamente giocare in Champions - per questo aveva detto no al pressing deciso dell’Atalanta - e Adriano Galliani lo ha accontentato («Tutto fatto tra le società, adesso firmerà il giocatore. D’altra parte era un suo desiderio e abbiano fatto tutto in accordo tra le parti», le parole dell’ad ieri sera all’uscita dalla sede dell’Inter).

La cessione di Robin Gosens all’Union Berlino ha permesso all’Inter di anticipare la Juventus, che aveva indirizzato i radar su Monza, ma che l’Inter fosse saldamente in pole position sul giocatore si era intuito quando Piero Ausilio e Dario Baccin si sono presentati al Trofeo Silvio Berlusconi per vederlo all’opera contro il Milan. Nel binario di sinistra Carlos Augusto si alternerà con Dimarco portando in dote i 6 gol dell’ultimo campionato ma pure un’innata attitudine alla costruzione del gioco che non poteva garantire Gosens - bravissimo, al contrario, negli inserimenti senza palla -. Fatto sta che, mentre in porta e in attacco l’Inter si è indebolita rispetto alla stagione passata (netto il gap tra Audero e Handanovic, al netto dei giudizi su Sommer), a centrocampo e sulle corsie esterne risulta evidente il miglioramento.

