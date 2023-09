Palladino, conferenza Monza-Lecce: "Gomez? Al mercato pensa Galliani..."

Il Monza ha tanta voglia di ripartire dopo la sosta e ritrovare punti e gioco come fatto vedere nella passata stagione. All'U Power Stadium arriva il Lecce, che non ha ancora perso in stagione nelle prime tre giocate: un cliente scomodo per la squadra allenata da Palladino.

"Sono migliorati rispetto alla passata stagione" ha detto il tecnico in conferenza alla vigilia e dunque servirà "fame e voglia" per portare a casa tre punti dopo la sconfitta contro l'Atalanta nella giornata prima della sosta. Palladino ha poi parlato anche di mercato e della condizione dei suoi ragazzi.

Monza-Lecce, conferenza Palladino

Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia della sfida contro il Lecce: "Sono in grande forma e sono partiti forte in campionato. D'Aversa è un allenatore molto bravo e ho avuto modo di conoscerlo, speriamo domani faccia meno bene". E sulla sua squadra: "Il campionato da fare sarà ancor più difficile rispetto a quello dello scorso anno perché il livello tecnico è più alto. Un anno di Monza? Un orgoglio per me, voglio fare del mio meglio perché il calcio ha una memoria corta. Pressione? Sono tranquillo ma questa serve per crescere".

Sui singoli: "Colombo? Non ho ancora deciso chi giocherà, ma a prescendire da questo chi andrà in campo dovrà farlo con fame e voglia. Lui è pronto comunque. Akpa Akpro ha avuto qualche problema alla Lazio e non ha fatto il ritiro, ora deve fare un percorso di ripresa. Anche D'Ambrosio non ha recuperato ma speriamo di riaverlo per la prossima". In chiusura sul mercato: "Gomez? Non è compito mio questo, io sono concentrato sul campo e al mercato ci pensa il Dottor Galliani... ma in ogni caso è chiuso".