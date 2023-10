"Gomez squalificato due anni per doping: il controllo prima di Qatar 2022!"

Appena tre settimane dopo aver firmato con il Monza , 'il Papu' Gómez ha ricevuto una doccia fredda: le autorità antidoping lo hanno informato che gli verrà comminata una squalifica di due anni. Secondo l'indiscrezione di Relevo, l'ex giocatore del Siviglia è risultato positivo a una sostanza proibita in un test effettuato nel novembre 2022, qualche giorno prima dell'inizio del Mondiale di calcio in Qatar .

Durante un allenamento del Siviglia, i medici sono arrivati a sorpresa per effettuare un controllo antidoping, scegliendo tra gli altri il fantasista argentino. Secondo la versione del calciatore, giorni prima Gomez, per problemi di salute, aveva assunto uno sciroppo da uno dei suoi figli senza previo consulto dei medici della società. Questo comportamento, essendo rischioso, non è consentito dalle autorità, poiché bisognerebbe almeno informarsi prima di assumerlo.

La notifica della Uefa

Il calciatore e il Siviglia erano a conoscenza di tutto ciò fin dall'inizio, anche se proprio questa settimana ha ricevuto la notifica della Uefa e la conseguente sanzione di due anni. Tutto ciò avrebbe spinto il Siviglia a rescindere il contratto, che sarebbe comunque scaduto a giugno 2024, con l'argentino. Alla fine, però, è arrivata la chiamata di Galliani al Monza, con il quale ha giocato solo due gare. Ora resta da vedere se Gomez farà appello e riuscirà a ottenere una riduzione della sanzione.