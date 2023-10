Izzo operato, guaio Monza: tempi rientro e cos'è il Neuroma di Morton

Il Monza , reduce dal ko contro la Roma all'Olimpico col decisivo gol di El Shaarawy , dovrà fare a meno di Danilo D'Ambrosio per il match contro l' Udinese . Il difensore ex Inter ha rimediato un'espulsione contro i giallorossi e salterà dunque la prossima sfida. Ma la tegola davvero pesante per i biancorossi arriva dall'infermeria: Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Armando Izzo per diverse partite.

Monza, Izzo out: operazione al piede

Il difensore partenopeo, infatti, ha disputato l'ultima gara a fine settembre, per poi restare ai box per un problema al piede sinistro: per lui quest'anno 6 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il club, insieme al giocatore, ha dunque optato per l'operazione al fine di risolvere definitivamente la questione. Questo il comunicto del Monza: "È perfettamente riuscito l’intervento chirurgico al piede sinistro cui si è sottoposto Armando Izzo, presso l’Hospital Quiron di Barcellona. Il professor Ramon Cugat ha effettuato la rimozione del neuroma di Morton. In bocca al lupo ad Armando per un pronto recupero!". Ma in cosa consiste il Neuroma di Morton?