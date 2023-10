El Shaarawy, gol e lacrime: "Scommesse, cose non vere. Fa male"

ROMA - Tirato in ballo da Fabrizio Corona sul caso scommesse, ma attualmente non indagato dalla procura, Stephan El Shaarawy si è tolto oggi una grande soddisfazione, subentrando nella ripresa e decidendo la sfida dell'Olimpico tra Roma e Monza con un gol al 90': "Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vivi tutto questo? Penso sia una delle emozioni più belle: segnare e andare sotto la curva a gioire con i tifosi. Ho sempre pensato solo a questo, a giocare e divertirmi. È uno sfogo per i pensieri, sono felice per il gol e la vittoria", le parole del fantasista giallorosso, visibilmente commosso, ai microfoni di Sky Sport nel post-partita.