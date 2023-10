Palladino: "Colpani da Nazionale, Galliani ci ha dato forza"

Termina con un pareggio la sfida tra il Monza e l' Udinese . Solo un punto per la squadra di Palladino , che non riesce a rifarsi a pieno dopo la sconfitta contro la Roma . Dopo il vantaggio firmato dal solito Colpani , ci ha pensato Lucca a riportare tutto in equilibrio. Quarto pareggio di fila per i bianconeri, ora allenati da Cioffi. Il tecnico dei biancorossi ha parlato del match ai microfoni di Dazn.

Monza-Udinese, le dichiarazioni di Palladino

Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Monza al termine della gara: “Si respira un clima positivo. Galliani ci ha dato una pacca sulla spalla perché eravamo un po’ rammaricati dopo questo pareggio. L’Udinese si è abbassato molto in fase difensiva e ci ha chiuso tutte le linee. Potevamo gestire meglio qualche scelta finale. Però abbiamo dato tutto contro una squadra fisica e non facile da affrontare. Su Colpani: "Può crescere in tante cose. Lui è molto applicato e lavora molto in settimana. Non dove mai smettere di farlo, perché il talento va coltivato anche extra campo. Sta diventando un giocatore completo, ma io devo essere cattivo per stimolarlo. Nazionale? Me lo auguro per lui e anche per noi, sarebbe motivo di orgoglio". Su Vignato: “Vale lo stesso discorso di Colpani, ha una grande qualità, nonostante sia piccolino ha una grande forza. Oltre loro abbiamo tanti giovani bravi come Bondo e Carboni, credo in loro e sono soddisfatto". In vista del prossimo match: "Vogliamo andare a Verona a fare una grande prestazione per prendere punti".