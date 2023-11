Palladino: "Colpani e il mercato? Gli ho parlato. Vignato può crescere"

Il Monza , dopo il pareggio contro l' Udinese , prova a ritrovare il successo contro un Verona in difficoltà. Al Bentegodi i brianzoli si affideranno al solito Colpani , reduce da 2 gol nelle ultime 3 partite e con gli occhi di una big di Serie A su di lui . A presentare il match contro l'Hellas è Raffaele Palladino , che ha parlato alla vigilia della partita in conferenza stampa.

Verona-Monza, parla Palladino

Queste le parole del tecnico dei biancorossi: "Da sempre cerco continuità. Da inizio stagione siamo cresciuti, anche contro squadre forti. All'inizio del campionato può starci un periodo di rodaggio, ma non siamo partiti a rilento. Sicuramente la sfida di domani contro il Verona potrebbe essere una gara sporca, con l'Hellas che potrebbe spingerci a giocar male. È difficile giocare contro di loro, ma siamo pronti e sono sicuro che faremo una grande prestazione. Riproporre Gagliardini come difensore? Mi è piaciuto molto, ho sentito dire che non è stato un esperimento positivo, ma per me può ricoprire diversi ruoli tra cui quello lì".

Sulle prestazioni di Vignato: "Non l'ho scoperto io, di lui si parlava bene da tempo. Credo debba maturare ancora, può crescere e lo stiamo aiutando in questo senso. È stato bravo a sfruttare l'occasione". Sulle condizioni di Izzo, da poco operato: "Aspettiamo il decorso del suo recupero, lo staff sa sicuramente i tempi di recupero, spero di poterlo riavere quanto prima". Colpani da giorni è al centro di voci di mercato: "Non è distratto da queste cose, anzi proprio questa mattina l'ho guardato dritto negli occhi e gli ho chiesto di stare concentrato. È un ragazzo intelligente, ma va lasciato tranquillo". Infine sulla possibilità di vedere Mota Carvalho dall'inizio: "Sa che vogliamo di più da lui, sono stato chiaro dopo la gara con l'Udinese. In settimana però ha risposto bene".