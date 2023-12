Di Gregorio: "Questa non è la Juve dell'anno scorso". E Szczesny lo elogia

C'è tanto rammarico in casa Monza dopo la sconfitta arrivata in extremis contro la Juventus. Soprattutto per Michele Di Gregorio, che nel primo tempo ha neutralizzato il rigore e la successiva ribattuta in porta di Dusan Vlahovic.Il portiere dei brianzoli a fine partita ha dichiarato: "Non siamo contenti perchè eravamo riusciti a pareggiarla. Prendere gol all'ultimo così non è mai bello. Sicuramente l'umore non è dei migliori ma ora bisogna analizzare la partita e ripartire martedì con la preparazione in vista del Genoa".