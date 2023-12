Carboni, il Soulé dell’Inter: trampolino Monza e alla Juve primo gol in A

Colpani? No! Valentin Carboni. Nella serata in cui gli occhi della stragrande maggioranza degli interisti – compresa la dirigenza e gli scout nerazzurri – erano puntati sul centrocampista del Monza, a brillare invece è stato proprio l’attaccante ancora di proprietà del club di Viale della Liberazione, ora in prestito ai brianzoli. «È un grande talento, come sostenevo mesi fa – le parole di mister Palladino sull’argentino -. Un gioiello che piano piano va inserito, ha grande personalità, mentalità, qualità tecniche e fisiche. Sta crescendo molto, prima era un “giocoliere”, adesso gioca anche per la squadra. Avrà un grande futuro». Un elogio pubblico che certifica tutto quanto di buono si dicesse del figlio d’arte, con Valentin reputato da Galliani un predestinato, e che contro la Juventus è riuscito a siglare la prima rete in Serie A, al dodicesimo spezzone in carriera (con soli 100 minuti totali tra Inter e Monza), a 18 anni, 8 mesi e 26 giorni, con addirittura il rammarico dell’aver solo sfiorato una doppietta più che memorabile.