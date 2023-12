Palladino e il mercato Monza: "Scambio Colpani-Miretti? Dico che..."

Una sconfitta pesante da cui dover reagire e ripartire. Il Monza , dopo il 3-0 subito a San Siro contro il Milan , torna a giocare tra le mura amiche, ma la sfida che la attende sarà tutt'altro che semplice. All' U-Power Stadium , infatti, arriva la Fiorentina di Vincenzo Italiano , quinta in classifica con 27 punti al pari del Napoli. In conferenza stampa, a presentare il match, il tecnico dei biancorossi Raffaele Palladino .

Palladino su Monza-Fiorentina

Così l'allenatore dei brianzoli, che torna sul ko col Milan: "Campionato complicato quello di quest'anno, diverso dallo scorso dove avevamo fatto tanti punti con le grandi. Quest'anno abbiamo perso solo con le big: Inter, Atalanta, Roma, Juventus e Milan. La Fiorentina è una squadra forte, in salute, con ottime individualità e con ambizioni importanti per la classifica. Bisognerà giocare considerandola una grande squadra. Saremo al completo, abbiamo recuperato Izzo e Marì. Non sarà Palladino contro Italiano, ma Monza contro Fiorentina: mi fa piacere affrontare il mister. Non serve fare drammi, in questi giorni sono arrivate tante critiche non costruttive, bensì distruttive, e i ragazzi non lo meritavano: col Milan ci sono stati errori, ma le critiche sono state sproporzionate. Biogna migliorare nell'approccio alle partite, ne ho già parlato con i miei giocatori". Carboni dal 1'? Palladino chiarisce: "È forte, col Milan è entrato bene, ha avuto un piccolo fastidio al flessore ma ha recuperato: se continua così avrà un grande futuro. Lui e Colpani possono giocare insieme".