Gioiello Reijnders, favola Simic e tris di Okafor: il Milan supera il Monza

Il Milan torna alla vittoria anche in Serie A. I rossoneri, dopo il ko di Bergamo contro l'Atalanta e la retrocessione in Europa League, si sono imposti a San Siro contro il Monza con il risultato finale di 3-0. La squadra di Pioli ha sbloccato la sfida nel primo tempo grazie alle reti di Reijnders e al primo gol in Serie A del classe 2005 Jan-Carlo Simic, tra le altre cose all'esordio con la maglia rossonera. Nel secondo tempo la sfida viene chiusa dalla rete di Okafor, che finalizza al meglio una bella azione di squadra. Il Milan allunga così sul Napoli (ieri vincente contro il Cagliari) e si porta a +7 sul quinto posto. Dall'altro lato i brianzoli di Palladino restano al 10º posto in classifica.