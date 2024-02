Palladino dopo Monza-Verona: “Ho un rammarico”. E avvisa il Milan

Monza-Verona, le dichiarazioni di Palladino

Queste le parole dell'allenatore del Monza ai microfoni di Dazn: ""Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Abbiamo avuto tre o quattro gol nitide e il rammarico è quello, non averle sfruttate. Poi nella ripresa la partita si è sporcata e il Veorna si è difeso di più. Queste sono le classiche gare che se non le sblocchi, rischi di perderle. E' la terza partita senza subire gol, sono molto soddisfatto. D'Ambrosio non ha giocato per febbre, mentre Ciurria per un problema al ginocchio, ma oggi chi è stato chiamato in causa ha dimostrato di essere un vero professionita. Ho capito che posso contare su tutti. Zerbin? Si è adattato benissimo e il gruppo lo ha accolto molto bene. A livello tecnico sta migliorando, deve fare uno step nella fase di non possesso, ma vuole crescere. Milan? Non l'ho ancora preparata, ci penseremo e li studieremo, guardano anche il match di coppa. Dobbiamo essere positivi e cavalcare l'entusiasmo".