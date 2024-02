Palladino e gli obiettivi Monza: "Berlusconi mi disse di pensare in grande"

Palladino dopo Salernitana-Monza

Raffaele Palladino ha analizzato la gara contro la Salernitana: "E' arrivata una conferma del gruppo ed è stato fatto uno step in più sotto il profilo della maturità. E' stato bello vederli giocare questa sera e mi è piaciuto lo spirito di chi è entrato perché in queste ultime due gare hanno aiutato la squadra a fare punti. Ci sono tante cose positive ma teniamo i piedi per terra perché prossimo weekend arriva un'altra gara difficile". Su Bondo: "Io metto in campo i giocatori che ritengo possano darci una grande mano. Bondo ha fatto bene col Milan poi ha avuto un piccolo problema al ginocchio e non ho voluto rischiarlo dall'inizio".

Sul modulo: "Io credo che il 4-2-3-1 l'abbiamo fatto spesso. Non sono innamorato dei numeri, ma facciamo tante rotazioni e andiamo alla ricerca dello spazio. I giocatori devono muoversi nel posto giusto al momento giusto, quindi non crediamo in un solo sistema di gioco". Poi il tecnico ha parlato di Mota: "Dany ha fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista. Abbiamo difeso da squadra, non volevamo subire gol e soprattutto abbiamo avuto pazienza". Sugli obiettivi: "Mi viene in mente una sola cosa che mi disse Berlusconi: 'Bisogna sempre pensare in grande' e me la sono sempre portata dentro perché sono ambizioso. Vogliamo continuare così e lavorare con umiltà e sacrificio". In chiusura le emozioni nel giocare a casa: "Oggi è stata emozionante perché c'era la mia famiglia sugli spalti a seguirmi, ma voglio spezzare una lancia a favore della Salernitana perché i tifosi sono stati incredibili nonostante le difficoltà. Mi dispiace vederla in queste condizioni e spero da ex calciatore che possa rialzarsi presto".