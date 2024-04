"A fine campionato parlerò con Galliani": Palladino agita il mercato allenatori

Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia di Bologna-Monza, valida per la trentaduesima giornata di Serie A. L'allenatore dei brianzoli ha esordito parlando della sfida nella sfida tra tecnici emergenti con Thiago Motta: "Mi concentrerei sulla partita tra Monza e il Bologna, che ritengo essere due squadre molto migliorate rispetto alla passata stagione. Il Bologna sta facendo cose inimmaginabili, va dato merito alla società, all'allenatore e a tutto l'ambiente. Meritano la qualificazione in Champions League. Noi non siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario come loro ma abbiamo comunque fatto meglio dell'anno scorso".