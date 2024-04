Palladino: “Super percorso del Monza. Dall’Inter al Milan, gare uniche”

Monza e gli stimoli con l'Atalanta

Così Palladino sulla sfida all'Atalanta: "Il calcio è fatto di stimoli: questo è un gruppo competitivo che ha sempre voglia di stimoli nuovi e non ha mai voglia di perdere. C'è grande voglia di fare bene, lo stimolo è non avere mai fatto punti con l'Atalanta in precedenza e domani potrebbe essere l'occasione giusta per mettere in difficoltà una corazzata. L'Atalanta ha tecnica, fisico ed è allenata da un grandissimo mister".

Poi il punto sull'infermeria: "Dani Mota Carvalho non ha recuperato, speriamo di riaverlo per settimana prossima. Patrick Ciurria ha un fastidio al ginocchio, è out anche José Machin. Ma abbiamo recuperato Samuele Vignato e Danilo D'Ambrosio".