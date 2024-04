Monza, Palladino: “Partita giusta e coraggiosa. Maldini? Non gli manca nulla"

MONZA - Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ai microfoni di Dazn commenta la sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta. Una gara persa di misura e chiusa con una clamorosa occasione di Carboni allo scadere: "Io non partirei dal palo, ho sentito che c'è¨ stato un grande dominio da parte dell'Atalanta, ma non sono d'accordo. Abbiamo fatto il 60% di possesso palla, abbiamo fatto una partita giusta e coraggiosa, mi è piaciuto lo spirito di squadra, ai ragazzi non si può dire nulla".