Palladino e la Juve nel mirino: “Voglio regalare una soddisfazione”

Monza-Frosinone, le dichiarazioni di Di Francesco

"Ci tenevamo a chiudere bene davanti ai nostri tifosi. Non siamo riusciti a tirar fuori qualcosa in più per fare bene, però non posso arrabbiarmi con i ragazzi perché li ho spremuti come dei limoni dal 7 luglio. Il campionato è fatto di stimoli e noi oggi non avevamo obiettivi anche se ai ragazzi avevo detto di dare tutto" - ha spiegato Palladino a Dazn. Poi ha proseguito: "Amo il mio lavoro e lo faccio con ambizione e voglio terminare bene il campionato contro la Juventus, per dare una soddisfazione a tutti. Poi per il futuro ne parlerò con la società. Voglio ascoltarli e poi farò le mie valutazioni con la massima lealtà e serenità. Prenderemo la decisione migliore per entrambi. Qualcosa che mi farebbe rimanere? Non lo so perché ancora non ho parlato con la dirigenza. Credo che programmazione e investimenti debbano essere al primo posto. Io sono ambizioso, non sono uno che si accontenta e i ragazzi meritano di fare un’altra stagione importante, a prescindere da chi ci sarà. Ancora non ho deciso nulla e non me la sente di esprimermi. Se ero commosso al termine del match? Certo non posso nasconderlo, è stata una bella cavalcata e l’abbraccio dei tifosi è stato molto bello. Ci hanno sempre sostenuto e ci hanno applaudito anche oggi dopo una sconfitta, li ringrazio. Sulla finale di Europa League tra Atalanta-Bayer Leverkusen: “Cosa mi sento di dire a Gasperini? Posso fare tutto tranne che dare i consigli al Gasp, lui è un maestro e un fenomeno. Tiferò per lui come lo farò per la Fiorentina in in Conference”.