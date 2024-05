Djuric, la Juve di Chiellini e il retroscena Gatti: “Dovevo rompere quel muro”

"Partita molto accesa, loro l’hanno vinta all’ultimo minuto e nel nostro duello ognuno faceva la propria parte. Sono cose di campo, io dovevo rompere quel muro, lui doveva difenderlo e c’è stato quell’episodio (un pugno di Gatti a Djuric, ndr). Però per me le cose di campo sono sempre rimaste lì e non c’è nessun tipo di problema".

A proposito del Verona: giusto definirla un miracolo la loro salvezza?

"Sì, è stato un miracolo fatto da Baroni e dal suo staff perché non era facile amalgamare tutti quei giocatori nuovi arrivati a gennaio, per giunta con tanti ragazzi stranieri arrivati da altri campionati".

Un po’ quanto successo a lei a Salerno...

"Forse quello è stato ancora più di un miracolo perché eravamo una neopromossa e avevamo ancora meno punti. È stata una scalata ancora più ripida da affrontare".

Dal Verona al Monza: perché?

"Sentivo che era arrivato il momento di fare un passo avanti, ho sentito Palladino e Galliani e mi sono sembrati molto convinti della scelta, in più l’Hellas aveva delle necessità e per fortuna si è trovata una situazione che andava bene a tutti".

A proposito di sogni: cosa manca al Monza per l’Europa?

"Innanzitutto non deve passare come una cosa scontata il fatto di raggiungere una salvezza tranquilla, perché in Serie A non è mai facile. Poi, quando ci sei arrivato, è giusto provare a fare uno step successivo ma non è semplice. Credo sia solo questione di tempo per il Monza ma noi abbiamo il coraggio di sognare. Anche quest’anno ci credevamo, però qualche risultato non è andato bene e quando perdi il treno è difficile risalirci. Intanto le basi ci sono, perché senza quelle è anche difficile sognare".