Jovic-Monza: Galliani aspetta il sì

Adriano Galliani è in azione per regalare al Monza un nuovo goleador. La prima scelta dell’ad biancorosso risponde al nome di Luka Jovic : via libera del Milan alla cessione a titolo gratuito del centravanti serbo, che per ora non ha ancora sciolto le riserve e si è preso 48 ore per riflettere. Intanto i brianzoli tengono in caldo come piano B Andrea Belotti . Il Gallo è in uscita dal Como e piace anche al Venezia , che ha in pugno il difensore Conde (in prestito con diritto di riscatto dal Metz) e la punta Fila (Slavia Praga). A proposito di attaccanti: il Parma ne ha presi due nelle ultime 24 ore. Fatta per il centravanti Djuric (lascia il Monza e firmerà un contratto fino al 2026 coi ducali) e l’esterno offensivo Ondrejka (prelevato dall’Anversa per 6 milioni più 1,5 di bonus).

Como e Fiorentina scatenate: il Lecce dice no allo United per Dorgu

Sempre molto attivo il Como che progetta un poker di colpi: nel mirino il centrale Eric Garcia (Barcellona), i terzini Ivan Fresneda (Sporting) e Alex Valle (Celtic via Barcellona) e l’attaccante Yeremay (Deportivo La Coruna). La Fiorentina alza il pressing per Dennis Man (Parma); mentre in difesa la Viola aspetta una risposta dal Monza per Pablo Marì. In uscita Kayode (al Brentford in prestito con diritto di riscatto), Biraghi (piace al Bologna), Richardson, Kouamè e Ikonè (nel mirino del Trabzonspor). Altro no del Lecce al Manchester United per Dorgu: non bastano 35 milioni per convincere i giallorossi a privarsi del proprio gioiello a stagione in corso. Una mossa che può favorire in vista dell’estate le altre pretendenti (Napoli in primis, ma pure la Juve lo segue).

Tutte le altre operazioni di calciomercato

Da un terzino all’altro: Zappa rinnova fino al 2030 col Cagliari, che cede Wieteska al Paok in prestito con diritto di riscatto. L’Empoli sempre più vicino al prestito di Shomurodov (Roma). Il Bologna prende il giovane difensore Ivanesevic (classe 2005) dall’Istra e alza il pressing per blindare coi rinnovi fino al 2027 i dirigenti Sartori e Di Vaio. Castrovilli (Lazio) può ripartire dal Verona. In uscita dai biancocelesti anche Basic che piace all’Hajduk Spalato. Da una sponda all’altra del Tevere, dove la Roma oggi chiuderà gli acquisti di Rensch (Ajax) e Gollini (Atalanta). Quest’ultimo rimpiazza Ryan ceduto al Lens. Restando in tema di uscite giallorosse: Hermoso e Cristante non rientrano più nei piani di Ranieri e possono essere ceduti nei prossimi giorni. Infine l’Udinese lavora alle cessioni di Ebosse (piace ad Angers e Gozetpe) e Brenner (ha estimatori in Arabia e Brasile); mentre i big come Lucca (piace al Nottingham Forest) non sono sul mercato in questa finestra di mercato.