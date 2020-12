Napoli, Gattuso: "Infortunio di Osimhen? Allegri mi diceva sempre una cosa"

ALKMAAR (OLANDA) - "Potevamo chiuderla ma non siamo stati bravi. Abbiamo commesso tantissimi errori, ci è andata bene alla fine. Abbiamo dato troppo campo a loro, senza gestire bene il vantaggio. Ci stava anche la sconfitta oggi, non era facile venire qua e giocarsela" sono le parole di Gattuso ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 del Napoli in casa dell'Az Alkmaar in Europa League . Il tecnico degli azzurri ha dichiarato: "Potevamo leggere meglio delle situazioni, ultimamente chi entra dalla panchina ci ha dato tanto mentre oggi ci ha dato poco. Tra una settimana ce la giocheremo contro la Real Sociedad, c’è rammarico".

Gattuso su rinnovo, Osimhen e scudetto

Gattuso ha spiegato, sul rinnovo: "Siamo vicini? Vediamo. Per me i contratti non sono la priorità, per me la priorità è il quotidiano. I contratti non mi fanno impazzire, posso lavorare con i contratti di 4-5 mesi. Io voglio lavorare sul campo". Poi, su Osimhen e Scudetto: "Osimhen? Tanto è inutile che diciamo che ci manca. Massimiliano Allegri mi diceva sempre: “pazienza basta che arriviamo a 11 e scendiamo in campo”. Questa frase mi è rimasta in testa, speriamo rientri presto ma è inutile stare qua a ribadire che ci manca. Scudetto? Napoli davanti al Milan? Se lo dicono loro, va bene così. Io so di avere una squadra forte ma non so se possiamo giocarcela alla fine per lo scudetto. Alla fine tireremo le somme".