Barcellona-Napoli, Spalletti: “Nessun rigore, la palla non cambia direzione”

Il Napoli sfiora il colpaccio al Camp Nou. Finisce 1-1, ma il gol degli spagnoli arriva soltanto grazie a una decisione dell'arbitro romeno Kovacs il quale, richiamato dal Var, concede un calcio di rigore per una deviazione con un dito di Juan Jesus su traversone di Traoré. "Ci siamo abbassati troppo, con loro così diventa un problema - ha detto Spalletti a Sky Sport - La loro qualità è indubbia per costringerti a dovergli concedere qualche volta il pallino del gioco in mano. Ci sono questi momenti dentro la partita dove non riusciamo a organizzare una pressione alta, dove si riporta palla indietro, sono cose che fanno parte del tempo e dello spazio in cui si fanno. Qui dobbiamo ancora migliorare. Poi è chiaro che loro hanno fisicità, hanno degli uno contro uno sugli esterni che ti mettono in difficoltà. La sfida di ritorno? Nel primo tempo abbiamo fatto vedere di essere alla pari con il Barcellona, nel secondo abbiamo un po’ sofferto. Però sono cose che si mettono a posto".