Napoli, l'ottimismo di Giuffredi su Di Lorenzo: "Fuori solo due gare"

NAPOLI - Niente Nazionale per Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli uscito anzitempo dalla sfida di sabato contro l'Udinese. Il terzino è stato costretto a dare forferit per gli impegni degli azzurri (al suo posto chiamato lo juventuno De Sciglio), ma nell'ambiente partenopeo c'è un cauto ottimismo su un pronto recupero del numero 22 azzurro: "So di che tempra è fatto - assicura l'agente del giocatore Mario Giuffredi in una dichiarazione rilasciata a Il Mattino - e ho scommesso con lui: altro che un mese, salterà solo le partite con Atalanta e Roma. Con la Fiorentina sarà di nuovo titolare. Una distorsione è una cosa che può capitare e che si supera senza particolari contrattempi". Unico dettaglio: il Napoli sarà impegnato con Atalatanta e Fiorentina nelle prossime due giornate di campionato, dunque il rientro di Di Lorenzo andrebbe a collocarsi nella sfida contro la Roma in programma il prossimo 16 aprile.