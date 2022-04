Spalletti: "Le vittorie di Inter e Milan? Il Napoli non può giocare le gare degli altri"

"È cambiato qualcosa dopo le vittorie delle milanesi? Ma noi non possiamo giocare le partite degli altri , diventa pericoloso spendere energie nelle partite degli altri. Noi potevamo provare a non perdere quella precedente, ma anche quella è andata e riduce le nostre possibilità. Le nostre intenzioni non cambiano, andiamo per vincere la partita qualsiasi sia l'avversario". A due giorni dalla sfida con la Roma, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa : "È un'insidia per noi, come noi per loro, vincerà la squadra che si sentirà più minacciata, che avrà la percezione del pericolo, quella che sarà più esecutiva nei comportamenti da avere nella gara. Non si vince con i 'forza, dai, andiamo', ma facendo ciò che si deve fare contro un avversario forte".

Spalletti su Mertens e Osimhen

"Osimhen e Mertens in coppia contro la Roma? È possibile, hanno già giocato, anche nel secondo tempo con la Fiorentina c'erano Mertens ed Osimhen, quando la partita era in pari loro c'erano, poi in alcuni momenti ci siamo allungati e c'erano loro due. I tifosi lo chiedono? Sono anche quelli dell'università dove sono stati, ognuno l'ha scritta in modo diverso, poi uno ha cambiato anche modulo. Mi dai la tua formazione? Insigne, Mertens, Lozano ed Osimhen e dietro Lobotka e Anguissa? Tu lasci comunque fuori gente importante come Zielinski e Fabian Ruiz. Li difendo? Io li difendo tutti, volevo dire che sono due forti, altrettanto forti, è un giochino pericoloso se ci entriamo dentro, si rischia di dare interpretazioni. E' corretto ciò che si dice, ci sono equilibri da mantenere, ma durante una partita dei cambiamenti ci sono stati, ma accettiamo le idee di tutti. La sua formazione è la stessa del collega? Zielo è un giocatore forte, ragazzo eccezionale, e lo farà vedere in futuro, si collocherà nei giocatori top".

Spalletti sugli infortunati

"Fabian Ruiz sta molto meglio, è sulla via del top, ha meno fastidio per questa pubalgia che ha un po' sofferto. È uno che si può scegliere dall'inizio. Di Lorenzo non ci sarà, la prossima sì, Petagna ha reagito bene per ora e quindi si valuterà domani ma le indicazioni sono positive. Zielinski sta bene, ho visto un buon allenamento anche oggi. Gli allenamenti sono stati buoni, tutti a buon livello, poi negli ultimi si abbassa il volume del lavoro e si va con cose più corte per la brillantezza".