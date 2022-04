Napoli, i convocati in vista della Roma: forfait di Ospina, Petagna c'è

NAPOLI - Sono 24 i calciatori convocati da Luciano Spalletti per il match del Napoli, stasera, contro la Roma di José Mourinho. Il portiere Ospina, inizialmente convocato, ha dato forfait per un'influenza dopo aver raggiunto i compagni. Al posto del colombiano è stato chiamato il polacco Hubert Idasiak, portiere 20enne della Primavera: "David Ospina ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali - si legge in una nota del Napoli - il calciatore ha effettuato un tampone con esito negativo. Al suo posto è stato convocato Hubert Idasiak". Ancora indisponibile, tra gli azzurri, anche Di Lorenzo, reduce dall'infortunio al ginocchio patito con la nazionale di Roberto Mancini. Rientrano invece Petagna, Malcuit e Ounas.