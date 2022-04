Spalletti: "Responsabilità è mia. Futuro? Il Napoli valuterà"

Empoli-Napoli: curiosità e statistiche

Le parole di Spalletti

Il tecnico azzurro ha spiegato: "Immancabilmente quando commettiamo una leggerezza ci subentra il timore e poi il resto lo fa l'avversario che ha forza e qualità. Ci aspettavamo una squadra che aveva fame, poi alla fine ci è successo quello che ci è successo.Abbiamo caratteristiche che ci portano a stimolare sempre il possesso palla perché è importante per noi per non fare cose innaturali, per rincorrere gli avversari e nella battaglia le nostre qualità sono differenti. Da qualche episodio che accade ci prendiamo degli svantaggi. Dispiace per la sconfitta perché la gara per lunga tratti l'avevamo condotta bene, facendo tante cose buone, ma poi una volta in difficoltà ci perdiamo e questo è un periodo dove ci sta succedendo spesso. Il futuro? Sono valutazioni che si vedranno dopo, prima pensiamo alle prossime partite perchè ora dobbiamo qualificarci per la Champions League. La società a fine anno farà le sue valutazioni, poi si vede".