Il Napoli riparte, De Laurentiis presente all'allenamento

NAPOLI - Il clamoroso ko di Empoli ha segnato, anche se non ancora matematicamente, la possibilità del Napoli di giocarsi fino alla fine il titolo di campione d'Italia. Ora per gli uomini di Spalletti c'è da concludere al meglio la stagione, cercando di mantenere il terzo posto dalla Juve e la qualificaizone in Champions. Al Napoli Konami Training Center è dunque riaprtito il lavoro degli azzurri e ad assistere all’allenamento è stato presente anche il Presidente Aurelio De Laurentiis che ha seguito da bordo campo tutta la seduta. Il patron azzurro, in questo momento difficile, ha deciso di essere al fianco della sua squadra in prima persona.

L'allenamento del Napoli

Agli ordini di Spalletti la squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra si è spostata sul campo 2 dove ha svolto torello e partita a campo ridotto. I giocatori scesi in campo domenica hanno lasciato il campo anzitempo mentre il resto del gruppo ha svolto lavoro tecnico con conclusione in porta. Elmas e Lobotka hanno svolto personalizzato in campo. Ghoulam ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.