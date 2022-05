Spalletti: "Sarò al Napoli anche nella prossima stagione"

NAPOLI - Luciano Spalletti , intervenuto nella conferenza stampa pre Napoli-Genoa in programma domenica alle 15.00 al " Maradona ", ha annunciato che sarà lui l'allenatore del Napoli anche per la prossima stagione: "Noi stiamo facendo il nostro lavoro in modo corretto, di certo sarò io il tecnico del Napoli l'anno prossimo . Stiamo valutando insieme a Giuntoli come migliorare la squadra per arrivare anche più in alto del podio".

"La panda? Vediamo come la restituiscono..."

Spalletti ha parlato delle contestazioni dei tifo azzurro e non è mancata una frecciatina sullo striscione polemico esposto all'esterno della Curva B dello stadio Maradona: "La Panda? Bisognerebbe capire in che stato me la restituiscono, se hanno fatto tanti kilometri... Non la riprendo poi se non mi restituiscono i cd di Pino Daniele". Il tecnico toscano ha parlato anche dell'atmosfera che si respira intorno alla squadra: "Può darsi sia cambiato qualcosa, quando sono arrivato ho trovato indifferenza, che è peggio della contestazione. Molti tifosi non si sentivano più legati al Napoli, non più. In certi momenti mi sembrava di essere il solo a credere in questa squadra. Oggi siamo tornati in Champions e c'è il rammarico di non aver combattuto fino in fondo per il campionato. Ecco, in questo qualcosa è cambiato: mi sento meno solo".

Il Genoa a Napoli cerca il remake-salvezza del 1982

Spalletti: "Tanti i tifosi dalla mia parte"

Spalletti ha assicurato di sentire un clima di fiducia nei suoi confronti: "Ho trovato in hotel dei ragazzi ad aspettarmi che mi assicuravano di non essere d'accordo con quanto esposto. Ho trovato un foglio sui tergicristalli della mia auto: c'erano scritte cose belle nei miei confronti. Quel foglio ha la stessa valenza di quello striscione. Quello che diventa importante è che noi, il Napoli, il nostro striscione lo abbiamo già firmato. Abbiamo messo il segno su un campionato difficilissimo, nel quale abbiamo raggiunto un traguardo molto importante, abbiamo superato delle avversità importanti". Poi si è tolto alcuni sassolini dalla scarpa, puntando il dito contro i media: "Ci serve un'informazione che ci rispetta e che non ricami ad arte notizie false, micce buttate lì tanto per far scoppiare qualcosa. Noi dobbiamo avere un ambiente più pulito possibile: in campagna si usano prodotti ecologici, non veleni. Per essere un Napoli forte si ha bisogno di tutte queste componenti".